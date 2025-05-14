В Ростове вынесли приговор организаторам теракта в Запорожской области

Следствие выяснило, что в феврале 2022 г. Завгородний вступил в террористическое сообщество, в составе которого осуществлял незаконный оборот взрывчатки, в городах Запорожье и Мелитополь. В мае того же года к сообществу Завгороднего присоединился Трифонов. Фигуранты совместно изготовили самодельное взрывное устройство и планировали устроить теракт на территории Запорожской области в момент прохождения российской военной колонны. Подсудимые доставили бомбу к определенному заранее участку дороги, где их смогли задержать правоохранители.