Закрыли дело об избиении спортивного комментатора Скворцова в Новосибирске

Напомним, все произошло около дома № 22 на Красном проспекте, где находятся несколько баров. Предварительно, у Скворцова произошел конфликт с посетителями соседнего заведения. Один из них ударил комментатора. Когда тот падал, сильно стукнулся головой. Без сознания его доставили в больницу. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга и гематому.