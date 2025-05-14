Закрыли дело об избиении спортивного комментатора Скворцова в Новосибирске

Следствие прекратило уголовное дело об избиении комментатора канала «Матч ТВ» Романа Скворцова в Новосибирске. Инцидент произошел в феврале этого года. Дело закрыто с «примирением сторон», пишет «Ъ-Сибирь».
Напомним, все произошло около дома № 22 на Красном проспекте, где находятся несколько баров. Предварительно, у Скворцова произошел конфликт с посетителями соседнего заведения. Один из них ударил комментатора. Когда тот падал, сильно стукнулся головой. Без сознания его доставили в больницу. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга и гематому.
В результате было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 122 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Подозреваемого задержали. Свою вину он признал и заявил, что ударил Скворцова за оскорбление. После допроса его отпустили под подписку о невыезде.