Пропавшего на майские праздники в Башкирии мужчину нашли мертвым

В Ишимбайском районе Башкирии завершились поиски пропавшего второго мая мужчины. Пенсионер на велосипеде поехал на рыбалку, но так и не вернулся. Как сообщает МЧС республики, 67-летний мужчина найден мертвым.
Сначала пенсионера попытался найти его брат. Он нашел велосипед мужчины у реки и сразу же сообщил об этом спасателям. Водолазы спустя 12 дней нашли тело рыбака.
— Обстоятельства происшествия уточняются, — добавили в МЧС.
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