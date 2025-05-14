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Пропавшего на майские праздники в Башкирии мужчину нашли мертвым

В Башкирии спустя 12 дней водолазы нашли тело пропавшего рыбака.

Источник: Комсомольская правда

В Ишимбайском районе Башкирии завершились поиски пропавшего второго мая мужчины. Пенсионер на велосипеде поехал на рыбалку, но так и не вернулся. Как сообщает МЧС республики, 67-летний мужчина найден мертвым.

Сначала пенсионера попытался найти его брат. Он нашел велосипед мужчины у реки и сразу же сообщил об этом спасателям. Водолазы спустя 12 дней нашли тело рыбака.

— Обстоятельства происшествия уточняются, — добавили в МЧС.

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