«Умирают или становятся пищей других животных»: в приюте Артёма издеваются над собаками

В Артёме полиция организовала проверку после того, как в новых локальных медиа (18+) начали распространяться сообщения о приюте для бездомных животных. Активисты утверждают, что питомцы содержатся в антисанитарных условиях и не получают должного ухода, сообщает ИА PrimaMedia.
По сообщениям УМВД России по городу Артёму, в ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию, в которой говорится о плохих условиях содержания животных на придомовой территории.
«По данному факту проводится проверка. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность хозяина домовладения и все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба МВД России по городу Артём.
По словам свидетелей, собаки и кошки, которых передают в приют неравнодушные люди, остаются без должного ухода. Животные не получают ни пищи, ни воды.
«Собаки годами не выходят из своих клеток, умирают внутри и становятся пищей для других животных», — говорится в сообщениях в социальных сетях.
В результате проверки полиции будет принято законное решение.
Напомним, ранее жалобы на агрессивную собаку во Владивостоке дошли до центрального Следкома. По сообщениям потерпевших, животное нападает на людей и животных. Владелец животного игнорирует жалобы местных жителей и продолжает отпускать собаку бойцовской породы без намордника и поводка. Так, животное уже несколько раз нападало на детей и взрослых.