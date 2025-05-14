«Умирают или становятся пищей других животных»: в приюте Артёма издеваются над собаками

Напомним, ранее жалобы на агрессивную собаку во Владивостоке дошли до центрального Следкома. По сообщениям потерпевших, животное нападает на людей и животных. Владелец животного игнорирует жалобы местных жителей и продолжает отпускать собаку бойцовской породы без намордника и поводка. Так, животное уже несколько раз нападало на детей и взрослых.