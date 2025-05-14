Нижегородский городовой получил тяжелые травмы

В Нижнем Новгороде при патрулировании парка Победы тяжелые травмы получил городовой. Об этом сообщает региональная Гострудинспекция.
Около 11 часов 7 мая 50-летний городовой потерял сознание и упал лицом вниз на тротуарную плитку, при этом получил травмы. В больнице, куда доставили мужчину, диагностировали перелом нижней челюсти и ушиб головы.
Гострудинспекция сейчас расследует несчастный случай, устанавливает причины и обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде запустили еще один маршрут экскурсий с городовыми — по Нижегородской ярмарке и Стрелке.