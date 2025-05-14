Что грозит матери, устроившей пьяное ДТП под Воронежем

Трагическая авария, унесшая жизнь шестилетнего ребёнка, произошла в воронежском посёлке поздним вечером 12 мая. Автомобилем управляла мать мальчика — женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские и следователи, возбуждено уголовное дело.
Смертельные травмы.
Как рассказали в Госавтоинспекции Воронежской области, ДТП случилось около 22:00 на улице Советской в рабочем посёлке Таловая. 33-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения села за руль Suzuki Wagon R Solio. Она потеряла контроль над автомобилем, съехала в правый кювет и врезалась в дерево.
На заднем сиденье машины находился её шестилетний сын. Мальчик получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда медиков.
По результатам освидетельствования, в крови женщины обнаружили 0,299 мг/л алкоголя — она осознанно села за руль пьяной, подвергнув смертельной опасности себя и ребёнка.
Следователь СУ СКР по региону осмотрел место ДТП, автомобиль изъяли. В отношении матери возбуждено уголовное дело п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). За это преступление грозит тюремный срок от пяти до двенадцати лет.
«С подозреваемой проведены необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения. Допрашиваются свидетели и иные лица, назначены судебно-медицинская и авто-техническая экспертизы, выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали в ведомстве.
«Наказала себя больше, чем суд».
В сети воронежцы второй день обсуждают жуткое ДТП.
«Она наказала себя больше, чем накажет суд», — написала Виктория.
«Тебе бог дал ребёнка, а ты своей пьянкой сама же и убила его. Надо таких сразу лишать родительских прав и водительских, без восстановления», — считает Наталья Ш.
«И жить ей теперь с этим… “- пишет Nataliya S.
В комментариях также появилось мнение, что процент выявленного алкоголя в крови женщины не такой большой и такое состояние якобы не представляет опасности за рулем. Но эта история подтверждает, что даже небольшая доза способна привести к роковым последствиям.
«Нетрезвый водитель — угроза для всех! Как показала данная авария и для самых близких людей. Даже небольшая доза алкоголя притупляет реакцию, искажает восприятие и превращает машину в смертельное оружие. Не повторяйте эту ошибку — никакие оправдания не вернут погибших детей. Пристёгивайтесь, используйте автокресла и никогда не садитесь за руль, выпив даже “чуть-чуть”, — призывают водителей госавтоинспекторы.