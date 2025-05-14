Что грозит матери, устроившей пьяное ДТП под Воронежем

«Нетрезвый водитель — угроза для всех! Как показала данная авария и для самых близких людей. Даже небольшая доза алкоголя притупляет реакцию, искажает восприятие и превращает машину в смертельное оружие. Не повторяйте эту ошибку — никакие оправдания не вернут погибших детей. Пристёгивайтесь, используйте автокресла и никогда не садитесь за руль, выпив даже “чуть-чуть”, — призывают водителей госавтоинспекторы.