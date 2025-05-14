Три человека погибли в лобовом ДТП с Lada и минивэном GAZ под Чаусами

Согласно предварительным данным, 14 мая примерно в 09.50 в Чаусском районе на автодороге Р-122 «Могилев — Чериков — Костюковичи» неподалеку от деревни Горбовичи, 62-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Lada, выехал на полосу встречного движения, где врезался в минивэн GAZ. В МВД сообщили, что в результате случившегося два пассажира и водитель Lada погибли. Сказано, что водитель минивэна и еще один пассажир легкового авто были доставлены в больницу.