Экс-ректор КФУ Гафуров дал показания о своей связи с ОПС «29-й квартал»

Напомним, Гафурова задержали за заказное убийство, которое было совершено в 1999 году на территории столицы. Именно поэтому его судят в Москве, где он сейчас находится под стражей. Жертвой киллера стал елабужский депутат и бизнесмен Айдар Исрафилов. Он до определенного времени занимал пост главы Елабуги, который потом до своего ректорства занял Ильшат Гафуров. По версии следствия, на фоне споров с Исрафиловым по поводу дележки местного рынка Гафуров подговорил членов преступного сообщества убить оппонента. Долгое время имя теперь уже экс-ректора не всплывало в деле об этом заказном убийстве. Так было пока один из преступников отбывающий срок в колонии не указал на него. Ильшата Гафурова задержали в декабре 2021 года, во время обысков у него нашли и изъяли 12 миллионов рублей, в том числе и в валюте.