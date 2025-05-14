Экс-ректор КФУ Гафуров дал показания о своей связи с ОПС «29-й квартал»

На очередном заседании суда в Москве экс-ректор КФУ Ильшат Гафуров, обвиняемый в подстрекательстве к совершению заказного убийства, высказался о своей связи с организованным преступным сообществом «29-й квартал».
Как заявил бывший руководитель казанского вуза, несмотря ни на что, он никогда не был под их «крышей». Да и вообще, мол, у следствия нет никаких доказательств, что он поддерживал связь с преступниками — нет даже общих с ними фотографий, сообщает «Бизнес-Online».
Напомним, Гафурова задержали за заказное убийство, которое было совершено в 1999 году на территории столицы. Именно поэтому его судят в Москве, где он сейчас находится под стражей. Жертвой киллера стал елабужский депутат и бизнесмен Айдар Исрафилов. Он до определенного времени занимал пост главы Елабуги, который потом до своего ректорства занял Ильшат Гафуров. По версии следствия, на фоне споров с Исрафиловым по поводу дележки местного рынка Гафуров подговорил членов преступного сообщества убить оппонента. Долгое время имя теперь уже экс-ректора не всплывало в деле об этом заказном убийстве. Так было пока один из преступников отбывающий срок в колонии не указал на него. Ильшата Гафурова задержали в декабре 2021 года, во время обысков у него нашли и изъяли 12 миллионов рублей, в том числе и в валюте.