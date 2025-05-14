Нижегородский бизнесмен кинул два банка на 80 млн рублей

Установлено, что предприниматель оформил на свою фирму краткосрочный кредит в размере 40 миллионов рублей в одном из банков. Первоначально он частично вносил платежи, однако вскоре полностью прекратил выплаты. Полученные средства были израсходованы им на личные нужды. Чтобы избежать конфискации имущества компании в счёт долга, злоумышленник переоформил юридическое лицо на подставных лиц, тем самым скрыв активы от взыскания. Позже бизнесмен обратился за новым займом в другой банк, где его фирма уже имела кредитную историю. Он убедил сотрудников финансового учреждения выдать ему более 81 миллиона рублей, ссылаясь на необходимость финансирования хозяйственной деятельности. Часть полученных средств — около 40 миллионов — предприниматель направил на погашение предыдущего кредита, что позволило создать видимость добросовестности. Остальные деньги аферист присвоил, распорядившись средствами банка по своему усмотрению.