Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку на банках с газировкой

Несмотря на кажущуюся герметичность упаковки, крышки алюминиевых банок могут быть источником бактериального загрязнения. Результаты исследований в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» показали, что на поверхности банок могут присутствовать микроорганизмы, включая бактерии группы кишечной палочки и другие условно патогенные микроорганизмы.
Эти данные указывают на потенциальный риск для здоровья, особенно если потребитель делает первые глотки напитка прямо с крышки. В таких случаях болезнетворные бактерии могут попасть в организм и вызвать расстройства или инфекционные реакции.
Эксперты рекомендуют не пренебрегать элементарной гигиеной: перед тем как пить напиток из банки, стоит протереть или промыть её верхнюю поверхность.