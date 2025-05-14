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Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку на банках с газировкой

Исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» показали, что на поверхности алюминиевых банок с газировкой могут находиться опасные микроорганизмы, включая бактерии группы кишечной палочки.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Несмотря на кажущуюся герметичность упаковки, крышки алюминиевых банок могут быть источником бактериального загрязнения. Результаты исследований в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» показали, что на поверхности банок могут присутствовать микроорганизмы, включая бактерии группы кишечной палочки и другие условно патогенные микроорганизмы.

Эти данные указывают на потенциальный риск для здоровья, особенно если потребитель делает первые глотки напитка прямо с крышки. В таких случаях болезнетворные бактерии могут попасть в организм и вызвать расстройства или инфекционные реакции.

Эксперты рекомендуют не пренебрегать элементарной гигиеной: перед тем как пить напиток из банки, стоит протереть или промыть её верхнюю поверхность.