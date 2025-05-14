Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку на банках с газировкой

Несмотря на кажущуюся герметичность упаковки, крышки алюминиевых банок могут быть источником бактериального загрязнения. Результаты исследований в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» показали, что на поверхности банок могут присутствовать микроорганизмы, включая бактерии группы кишечной палочки и другие условно патогенные микроорганизмы.