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7 юных омичей представлены к награде за героизм при пожарах в 2024 году

За 2024 год к награде от МЧС представлены семь омичей в возрасте до 18 лет. Ребята оказались в нужном месте и в нужное время, помогая омичам спастись при пожаре. Об этом сайту «АиФ в Омске» рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области Алексей Сальников.

«При этом геройство может быть совершенно разным — не пройти мимо криков о спасении, позвонить спасателям, безо всякого стеснения звать на помощь взрослых», — уточнил он.

Два 15-летних подростка, которые помогли соседу при пожаре в начале мая в Советском округе Омска — приняли малолетних детей через окно на пятом этаже, также теперь представлены к награде за смелость и быстрые, своевременные действия по спасению людей на пожаре, а, также, за помощь сотрудникам МЧС России и проявленные при этом мужество и решительность.