7 юных омичей представлены к награде за героизм при пожарах в 2024 году

Два 15-летних подростка, которые помогли соседу при пожаре в начале мая в Советском округе Омска — приняли малолетних детей через окно на пятом этаже, также теперь представлены к награде за смелость и быстрые, своевременные действия по спасению людей на пожаре, а, также, за помощь сотрудникам МЧС России и проявленные при этом мужество и решительность.