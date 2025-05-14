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Молодой человек, изрезавший девушку в краснодарском баре, арестован

Молодой человек арестован на два месяца.

Молодой человек, изрезавший девушку в краснодарском баре, арестован, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Ночью 6 мая обвиняемый во время конфликта в заведении, расположенном на улице Володи Головатого, нанес девушке по лицу удар стеклянным стаканом, который был у нее в руке. Из-за осколков на лице пострадавшей теперь остались шрамы.

14 мая Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 20-летнего жителя Краснодара.

Суд удовлетворил ходатайство и заключил фигуранта под стражу на два месяца — до 12 июля 2025 года.

Напомним, к пострадавшей и ее подругам подошла компания молодых людей, чтобы познакомиться. Получив отказ, начали снимать девушек на видео. Конфликт начался, когда девушка попросила прекратить съемку.