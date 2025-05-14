Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в лобовом ДТП в Чаусском районе

Уточняется, что один пассажир с тяжелой сочетанной травмой был доставлен в Могилевскую больницу. В пресс-службе добавили, что второй пассажир находится в Чаусской центральной районной больнице. В Минздраве обратили внимание, что пациентам проводятся все необходимые диагностические и лечебные мероприятия.