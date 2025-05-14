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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в лобовом ДТП в Чаусском районе

Минздрав обнародовал подробности о состоянии пострадавших в лобовом ДТП под Чаусами.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в лобовом ДТП в Чаусском районе. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Ранее МВД рассказало, что три человека погибли в лобовом ДТП с Lada и минивэном GAZ под Чаусами. По данным специалистов Республиканского центра медреагирования ведомства, пострадали два человека.

Уточняется, что один пассажир с тяжелой сочетанной травмой был доставлен в Могилевскую больницу. В пресс-службе добавили, что второй пассажир находится в Чаусской центральной районной больнице. В Минздраве обратили внимание, что пациентам проводятся все необходимые диагностические и лечебные мероприятия.

Ранее Арина Соболенко показала, чем завершилась ее прогулка в Вечном городе: «Как правильно закончить ночь в Риме».

Тем временем минчанка в 54 года впервые стала мамой.

Вместе с тем Комитет судебных экспертиз рассказал об определении личности погибшего: «Лист растения, прилипший к пальцу, помог определить личность погибшего».