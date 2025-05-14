Труп беженца обнаружили на границе с Латвией

Днем 13 мая в Верхнедвинском районе белорусские пограничники обнаружили тело иностранца. Он находился в спальном мешке недалеко от границы с Латвией. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. На теле и лице мужчины имеются ссадины, царапины и синяки. Исходя из обнаруженных документов, погибший предположительно является гражданином Афганистана. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.