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Труп беженца обнаружили на границе с Латвией

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Верхнедвинском районе белорусские пограничники обнаружили труп беженца. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Днем 13 мая в Верхнедвинском районе белорусские пограничники обнаружили тело иностранца. Он находился в спальном мешке недалеко от границы с Латвией. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. На теле и лице мужчины имеются ссадины, царапины и синяки. Исходя из обнаруженных документов, погибший предположительно является гражданином Афганистана. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства гибели устанавливаются.