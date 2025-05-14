В Самарской области ищут мужчину в очках и с алкозависимостью

В региональном главке уточнили: на вид мужчине 40−50 лет, рост — 175−180 сантиметров. Был в темной куртке с длинным рукавом, бейсболке и кроссовках того же цвета. Носит очки с прямоугольной оправой. Может злоупотреблять спиртным.