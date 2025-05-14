В Самарской области ищут мужчину в очках и с алкозависимостью

Злоумышленника ищут сызранские полицейские. Он совершил «противоправные действия» в отношении ребенка.
В региональном главке уточнили: на вид мужчине 40−50 лет, рост — 175−180 сантиметров. Был в темной куртке с длинным рукавом, бейсболке и кроссовках того же цвета. Носит очки с прямоугольной оправой. Может злоупотреблять спиртным.
«Всем, кому известна информация о разыскиваемом, просьба обращаться по телефону дежурной части МУ МВД России “Сызранское” 8−8464−33−38−66 или 102», — добавили правоохранители.
Ранее в городе на правом берегу Волги поймали мужчину из федерального розыска.
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