Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тольяттинские полицейские задержали 25-летнего сбытчика галлюциногенных грибов

Это случилось в Автозаводском районе города. Парень планировал распространять «запрещенку» с помощью закладок.

Это случилось в Автозаводском районе города. Парень планировал распространять «запрещенку» с помощью закладок, рассказали в региональном главке.

Полицейские задержали горожанина около дома на бульваре Гая. Далее в присутствии понятых обошли квартиру и нашли в шкафу на кухне 77 капсул с псилоцином. Всего — 13 граммов.

Тольяттинец уточнил: вещество получил из высушенных галлюциногенных грибов. Сейчас проходит по уголовному делу и находится под стражей. Правоохранители продолжают расследование.

До этого стражи порядка поймали пассажира авто с 0,25 граммами «синтетики». Упаковку с наркотиком нашел в гаражном массиве и оставил себе.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!