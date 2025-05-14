Тольяттинские полицейские задержали 25-летнего сбытчика галлюциногенных грибов

Это случилось в Автозаводском районе города. Парень планировал распространять «запрещенку» с помощью закладок, рассказали в региональном главке.
Полицейские задержали горожанина около дома на бульваре Гая. Далее в присутствии понятых обошли квартиру и нашли в шкафу на кухне 77 капсул с псилоцином. Всего — 13 граммов.
Тольяттинец уточнил: вещество получил из высушенных галлюциногенных грибов. Сейчас проходит по уголовному делу и находится под стражей. Правоохранители продолжают расследование.
До этого стражи порядка поймали пассажира авто с 0,25 граммами «синтетики». Упаковку с наркотиком нашел в гаражном массиве и оставил себе.
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