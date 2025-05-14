Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ул. Гагарина под колёса попал 12-летний велосипедист

Несовершеннолетний, как сообщили в пресс-службе УГИБДД, направлен в медицинское учреждение.

Источник: Госавтоинспекция 39

В Калининграде утром в среду, 14 мая, произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист. Об аварии в своём официальном телеграм-канале сообщила пресс-служба УГИБДД по Калининградской области.

«По оперативной информации, сегодня, 14.05.2025 в 11:39 в городе Калининграде на перекрестке улиц Гагарина — Куйбышева водитель, управляя легковым автомобилем, допустил наезд на велосипедиста, 2012 года рождения, пересекавшего проезжую часть вблизи пешеходного перехода», — говорится в релизе ведомства.

На текущий момент на месте наезда на велосипедиста работают сотрудники Госавтоинспекции. Несовершеннолетний с места аварии направлен в медицинское учреждение.