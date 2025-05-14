На ул. Гагарина под колёса попал 12-летний велосипедист

«По оперативной информации, сегодня, 14.05.2025 в 11:39 в городе Калининграде на перекрестке улиц Гагарина — Куйбышева водитель, управляя легковым автомобилем, допустил наезд на велосипедиста, 2012 года рождения, пересекавшего проезжую часть вблизи пешеходного перехода», — говорится в релизе ведомства.