В Германии и Швейцарии арестовали украинцев по подозрению в подготовке диверсий

«Мужчины подозреваются в том, что они действовали в качестве секретных агентов с целью саботажа, а также в сговоре с целью совершения поджога и организации взрыва», — сказано в сообщении.
При этом следствие полагает, что украинцы действовали якобы по указанию людей, связанных с российскими спецслужбами. Отмечается, что подозреваемые должны были отправлять из Германии посылки с взрывчатыми или зажигательными устройствами, которые должны были воспламениться во время перевозки.
Ранее сообщалось, что польские спецслужбы задержали гражданина Украины по подозрению в связях с российской разведкой. По утверждению следствия, подозреваемый дал показания, в которых описал идеологические мотивы своих действий, якобы вытекающие из его связей с Россией, а его деятельность заключалась в «наблюдении за военными объектами в Польше».