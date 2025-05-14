В Германии и Швейцарии арестовали украинцев по подозрению в подготовке диверсий

Ранее сообщалось, что польские спецслужбы задержали гражданина Украины по подозрению в связях с российской разведкой. По утверждению следствия, подозреваемый дал показания, в которых описал идеологические мотивы своих действий, якобы вытекающие из его связей с Россией, а его деятельность заключалась в «наблюдении за военными объектами в Польше».