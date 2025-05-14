В Белебее вынесли приговор женщине, которая согласилась участвовать в передаче взятки гаишнику

По данным ведомства, в апреле 2023 года подсудимая по просьбе знакомого инспектора ГАИ участвовала в получении 60 тысяч рублей за обещание выдать водительские права без сдачи экзаменов. Передача денег в Белебее, однако права так и не выдали, после чего обманутый водитель обратился в правоохранительные органы.