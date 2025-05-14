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В Белебее вынесли приговор женщине, которая согласилась участвовать в передаче взятки гаишнику

Жительницу Башкирии осудили за посредничество во взятке сотруднику ГАИ.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Белебеевский районный суд вынес приговор 35-летней жительнице Ермекеевского района, признанной виновной в посредничестве во взяточничестве. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

По данным ведомства, в апреле 2023 года подсудимая по просьбе знакомого инспектора ГАИ участвовала в получении 60 тысяч рублей за обещание выдать водительские права без сдачи экзаменов. Передача денег в Белебее, однако права так и не выдали, после чего обманутый водитель обратился в правоохранительные органы.

Женщина признала свою вину. Суд назначил ей штрафа в 150 тысяч рублей в доход государства. Материалы дела в отношении сотрудника ГАИ выделили в отдельное производство. В Следственном комитете подчеркнули, что расследование в отношении инспектора продолжается.

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