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Житель Минска получил уголовное дело, проработав бариста полчаса в кофейне

Минчанин проработал бариста в кофейне полчаса и получил уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минска получил уголовное дело, проработав бариста полчаса в кофейне. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Говорится, что представители одной из кофеен Минска сообщили в Первомайское РУВД о краже около 250 рублей из кассы. Милиция смогла установить личность фигуранта. Им оказался житель Минска, который незадолго до случившегося стажировался в кафе в качестве бариста.

В милиции обратили внимание, что минчанин проработал бариста только полчаса, а затем взял из выручки кассы около 250 рублей и ушел. Мужчина признался, что деньги он потратил на продукты и оплату жилья. По указанному факту заведено уголовное дело за кражу.

Тем временем Генпрокуратура расследует уголовное дело о взяточничестве одного из руководителей БЖД: «Взятка в виде сертификатов на 5,5 тысячи рублей на покупку бытовой техники».

Ранее мы писали, что минчанин получил уголовное дело, пытаясь удивить свою возлюбленную.

Кроме того, в Беларуси родители подростков заплатят 2300 рублей за разбитое стекло в авто.