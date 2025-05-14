Житель Минска получил уголовное дело, проработав бариста полчаса в кофейне

В милиции обратили внимание, что минчанин проработал бариста только полчаса, а затем взял из выручки кассы около 250 рублей и ушел. Мужчина признался, что деньги он потратил на продукты и оплату жилья. По указанному факту заведено уголовное дело за кражу.