Житель Минска получил уголовное дело, проработав бариста полчаса в кофейне. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Говорится, что представители одной из кофеен Минска сообщили в Первомайское РУВД о краже около 250 рублей из кассы. Милиция смогла установить личность фигуранта. Им оказался житель Минска, который незадолго до случившегося стажировался в кафе в качестве бариста.
В милиции обратили внимание, что минчанин проработал бариста только полчаса, а затем взял из выручки кассы около 250 рублей и ушел. Мужчина признался, что деньги он потратил на продукты и оплату жилья. По указанному факту заведено уголовное дело за кражу.
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