Апелляцию просят наказать экс-руководителей «Камской долины» реальными сроками

Напомним, обоим инкриминировалось злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). По версии следствия и гособвинения, подсудимые в 2014—2018 годах приняли деньги от пайщиков на сумму более 1,8 млрд руб. для строительства нескольких жилых домов. Однако в результате объекты так и не были построены. Бывшие руководители ГК «Камская долина» вины не признавали и настаивали, что не только не совершали преступления, но и делали все для достройки объектов. В итоге суд переквалифицировал их действия на более мягкую ч. 1 ст. 201 УК РФ. Андрей Гладиков и Алевтина Романова были приговорены к двум годам лишения свободы каждый, но освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.