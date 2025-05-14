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Апелляцию просят наказать экс-руководителей «Камской долины» реальными сроками

В Пермском краевом суде рассматриваются апелляционные жалобы Андрея Гладикова и Алевтины Романовой на приговор Индустриального суда, а также апелляционное представление прокуратуры.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщает «РБК-Пермь», гособвинение предложило вынести по делу новый приговор и приговорить бывших топ-менеджеров «Камской долины» к шести и семи годам лишения свободы соответственно.

Напомним, обоим инкриминировалось злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). По версии следствия и гособвинения, подсудимые в 2014—2018 годах приняли деньги от пайщиков на сумму более 1,8 млрд руб. для строительства нескольких жилых домов. Однако в результате объекты так и не были построены. Бывшие руководители ГК «Камская долина» вины не признавали и настаивали, что не только не совершали преступления, но и делали все для достройки объектов. В итоге суд переквалифицировал их действия на более мягкую ч. 1 ст. 201 УК РФ. Андрей Гладиков и Алевтина Романова были приговорены к двум годам лишения свободы каждый, но освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.

Прокуратура считает, что суд первой инстанции необоснованно переквалифицировал обвинение. Бывшие топ-менеджеры, в свою очередь, настаивают на оправдании.