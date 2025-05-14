Мизулина пожаловалась в полицию на угрозы терактов в школах Камышина

— Уважаемые педагоги, обучающиеся и родители. В связи с распространением в мессенджерах сообщений с угрозами террористического характера в образовательных учреждениях Камышина, прошу вас не поддаваться панике в ответ на провокации. Ситуация на контроле у правоохранительных органов. Школы города работают в штатном режиме, занятия и иные мероприятия проходят по расписанию, — подчеркнул глава города Станислав Зинченко.