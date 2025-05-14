Стали известны подробности дела начальницы приставов под Новосибирском

Руководитель отделения судебных приставов по Искитимскому району Новосибирской области Гульсина Самигуллина задержана по подозрению во взяточничестве. В среду, 14 мая, в пресс-службе СК по региону рассказали, что в отношении женщины возбуждены сразу два уголовных дела.