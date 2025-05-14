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Стали известны подробности дела начальницы приставов под Новосибирском

Сотрудники службы судебных приставов забирали автомобили должников, часть машин легализовали, а часть распродавали по запчастям с помощью соучастников схемы.

Руководитель отделения судебных приставов по Искитимскому району Новосибирской области Гульсина Самигуллина задержана по подозрению во взяточничестве. В среду, 14 мая, в пресс-службе СК по региону рассказали, что в отношении женщины возбуждены сразу два уголовных дела.

Предварительно, начальник приставов за денежное вознаграждение бездействовала по одному исполнительному листу и закрыла производство по второму.

Гульсину Самигуллину также подозревают в участии в преступной схеме, связанной с конфискованными автомобилями. Об этом пишет издание «Весь Искитим». Сотрудники службы судебных приставов забирали автомобили должников, часть машин легализовали, а часть распродавали по запчастям с помощью соучастников схемы.

Кроме того, женщину подозревают в продаже красивых автомобильных номеров через соцсети. Цены доходили до 450 тыс рублей.

Уголовное дело также возбуждено в отношении судебного пристава-исполнителя, подозреваемой в получении взятки и превышении должностных полномочий, а также подозреваемого в посредничестве во взятках.