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В Перми арестовали школьника, подозреваемого в убийстве бабушки и дяди

В Перми арестовали школьника, подозреваемого в убийстве бабушки и дяди ножом.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 14 мая — РИА Новости. Пермского школьника, подозреваемого в убийстве во время ссоры бабушки и дяди, заключили под стражу до 12 июля, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.

По версии следствия, в Перми в начале недели девятиклассник во время ссоры с ножом напал на дядю. В конфликт вмешалась бабушка — и тоже получила травмы, несовместимые с жизнью. Было возбуждено дело по статье об убийстве.

«Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 июля», — рассказали в ведомстве.

Причина конфликта мальчика со взрослыми выясняется.