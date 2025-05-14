В Перми арестовали школьника, подозреваемого в убийстве бабушки и дяди

ПЕРМЬ, 14 мая — РИА Новости. Пермского школьника, подозреваемого в убийстве во время ссоры бабушки и дяди, заключили под стражу до 12 июля, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.
По версии следствия, в Перми в начале недели девятиклассник во время ссоры с ножом напал на дядю. В конфликт вмешалась бабушка — и тоже получила травмы, несовместимые с жизнью. Было возбуждено дело по статье об убийстве.
«Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 июля», — рассказали в ведомстве.
Причина конфликта мальчика со взрослыми выясняется.