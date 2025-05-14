Заключённый вёл сбор и учёт денег экстремистского движения в Пермском крае

Заключённый из Пермского края проводил сбор и учёт денег, предназначенных для экстремистского движения АУЕ*, сообщает прокуратура региона.
Происшествие случилось в одной из колоний в Соликамском округе. Преступление в исправительном учреждении удалось выявить сотрудникам УЭБ и ПК краевого ГУ МВД, которые провели совместную работу с ГУФСИН Пермского края. Как оказалось, 41-летний осуждённый на протяжении полутора лет занимался сбором, учётом, а также предоставлением денег, которые были предназначены для запрещённого движения. В частности, от себя он внёс порядка 170 тысяч рублей.
По данным СУ СКР по Пермскому краю, заключённый и сам является членом движения. С 1 сентября 2021 года по 15 февраля 2023 года мужчина собрал более 2,1 миллиона рублей на своих банковских счетах. В отношении осуждённого было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности».
14 мая 2025 года в ведомстве сообщили, что расследование было завершено, а прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по делу. Сейчас собранные материалы переданы в суд.
* — Деятельность движения признана экстремистской и запрещена на территории РФ.