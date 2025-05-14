Заключённый вёл сбор и учёт денег экстремистского движения в Пермском крае

Происшествие случилось в одной из колоний в Соликамском округе. Преступление в исправительном учреждении удалось выявить сотрудникам УЭБ и ПК краевого ГУ МВД, которые провели совместную работу с ГУФСИН Пермского края. Как оказалось, 41-летний осуждённый на протяжении полутора лет занимался сбором, учётом, а также предоставлением денег, которые были предназначены для запрещённого движения. В частности, от себя он внёс порядка 170 тысяч рублей.