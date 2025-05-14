Племянник Наумовой признал вину по делу об убийстве Далера в Екатеринбурге

Также установлено, что в августе 2022 года врачи заметили у Далера травмы в виде ссадин и ожогов, но информация об этом не была передана дальше заведующей. Длительное отсутствие мальчика в детсаду Наумова объясняла тем, что у него ветрянка, простуда или будто он с ней на работе.