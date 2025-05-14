Племянник Наумовой признал вину по делу об убийстве Далера в Екатеринбурге

Признала ли свою вину сама Наумова, не уточняется. Предполагается, что в начале июня в Свердловском облсуде будет вынесен приговор по этому резонансному делу.
В отношении Наумовой возбуждено дело по 62 эпизодам, и на суде предстоит заслушать показания около 50 свидетелей. По версии следствия, 2 декабря 2022 года Наумова жестоко избила мальчика обувной ложкой, связала его скотчем и утопила в холодной ванне, после чего спрятала тело в гараже на соседней улице. Забрала документы из детского сада она лишь 30 декабря.
Также установлено, что в августе 2022 года врачи заметили у Далера травмы в виде ссадин и ожогов, но информация об этом не была передана дальше заведующей. Длительное отсутствие мальчика в детсаду Наумова объясняла тем, что у него ветрянка, простуда или будто он с ней на работе.
Следователи подозревают, что Наумова действовала из национальной ненависти к ребенку. К издевательствам она привлекала своего племянника Даниила Егольникова, который якобы выполнял ее распоряжения, причиняя Далеру физические и психические страдания.