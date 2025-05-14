Ночной звонок от «блогера» лишил семью 200 тысяч рублей

— Но чтобы получить приз, нужно было выполнить задания. Ночью, когда родители спали, ребенку позвонил «менеджер блогера» по видеосвязи. Под его руководством школьник взял родительские телефоны, затем открыл банковские приложения и отсканировал коды для перевода денег. После сбросил смартфоны к заводским настройкам, — сообщают в пресс-службе ведомства.