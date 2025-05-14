Ночной звонок от «блогера» лишил семью 200 тысяч рублей

Четвероклассник из Иркутской области стал жертвой хитроумной схемы — мошенники выманили у его семьи более 200 тысяч рублей, воспользовавшись детской доверчивостью.
Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, все началось с безобидного просмотра видео в интернете. Мальчик перешел по ссылке в чат, где обсуждалась популярная онлайн-игра. Через несколько дней ему написал человек, представившийся известным блогером, и обрадовал «крупным выигрышем» — 10 тысячами игровой валюты.
— Но чтобы получить приз, нужно было выполнить задания. Ночью, когда родители спали, ребенку позвонил «менеджер блогера» по видеосвязи. Под его руководством школьник взял родительские телефоны, затем открыл банковские приложения и отсканировал коды для перевода денег. После сбросил смартфоны к заводским настройкам, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Утром отец заметил странные списания со счетов и следы вмешательства в телефоны. Сейчас полиция завела уголовное дело по статье о мошенничестве.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что студент из Энгельса обманул пенсионерку на полмиллиона.