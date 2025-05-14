В Испании задержали обвиняемого в коррупции экс-замсекретаря СНБО Украины

На территории Испании задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
«14 мая 2025 года на территории Королевства Испания правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя секретаря СНБО, который также занимал должность главы Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса и с июня 2024 года находился в розыске НАБУ», — говорится в сообщении ведомства.
Имя фигуранта официально не раскрывается, однако украинские СМИ, в частности издание «Страна», указывают, что речь идет о бывшем чиновнике Олеге Гладковском (Свинарчуке), занимавшем пост в СНБО с 2015 по 2019 год.
По данным ведомства, задержанный обвиняется в нанесении ущерба государству на сумму более 17 млн гривен (около $420 тыс.).
Гладковского подозревают в организации закупок военной техники — грузовиков повышенной проходимости «Богдан» — по завышенной стоимости для нужд ВСУ. В 2019 году он был задержан, но спустя два дня освобожден под залог. В 2021 году дело передали в суд. В 2023 году Гладковский покинул Украину, после чего его объявили в розыск.
Сам Гладковский в 2019 году категорически отвергал обвинения и призывал НАБУ и Главную военную прокуратуру Украины проверить все факты, изложенные в расследовании.
В марте 2019 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил Гладковского с поста первого замсекретаря СНБО. В своем расследовании НАБУ назвало Гладковского «другом и партнером» Порошенко.
Лидер партии «Всеукраинское объединение “Батькивщина” Юлия Тимошенко заявляла, что Порошенко и сам причастен к закупкам в России запчастей к украинской военной технике по завышенным ценам.