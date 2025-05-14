В Испании задержали обвиняемого в коррупции экс-замсекретаря СНБО Украины

Гладковского подозревают в организации закупок военной техники — грузовиков повышенной проходимости «Богдан» — по завышенной стоимости для нужд ВСУ. В 2019 году он был задержан, но спустя два дня освобожден под залог. В 2021 году дело передали в суд. В 2023 году Гладковский покинул Украину, после чего его объявили в розыск.