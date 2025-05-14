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Начальника управления ГУ МВД Ростовской области подозревают в организации незаконной миграции

Следственный комитет по Ростовской области дал комментарий по поводу задержания начальника управления по вопросам миграции областного ГУ МВД Александра Мельникова.

В отношении него возбуждены два уголовных дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Организация незаконной миграции».

Кроме Мельникова, задержаны его заместитель и несколько инспекторов миграционной службы.

По данным следствия, Мельников и его подчинённые были осведомлены о том, что у 18 иностранцев отсутствуют сертификаты о владении русским языком, а также о знании истории и законодательства РФ. Несмотря на это, они дали указание не аннулировать ранее выданные разрешения на работу. В результате иностранные граждане остались в стране незаконно.

Сейчас по уголовному делу выполняются следственные действия, для установления всех обстоятельств совершенных преступлений.