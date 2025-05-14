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239 многоквартирных домов и 16 соцобъектов оставили без света в Тольятти 14 мая

Проблемы возникли в Автозаводском районе города.

Проблемы возникли в Автозаводском районе города. Подробностями поделились представители регионального ГУ МЧС.

Всего без света остались 239 многоквартирных домов и 16 соцобъектов. Пострадала, например, и «Лада Арена». В областном ведомстве уточнили: на подстанции на Южном шоссе, 97б, произошло аварийное отключение.

«На месте работают профильные службы — 16 специалистов и восемь единиц техники», — уточнили в ГУ МЧС.

В соцсетях пишут, что свет должны были вернуть к 15:00. До этого трудности с подачей электричества выявляли в Кировском районе Самары.

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