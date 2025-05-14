В Ростове-на-Дону двоих экстремистов осудили за подготовку к теракту

В Ростове-на-Дону один из подсудимых получил 24 года колонии строгого режима с отбыванием первых пяти в тюрьме, а второму назначили 17 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Оба были оштрафованы на 600 тысяч рублей. Отметим, решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.