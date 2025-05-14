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В Ростове-на-Дону двоих экстремистов осудили за подготовку к теракту

В Ростове участники террористического сообщества получили 17 и 24 года лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону двух экстремистов приговорили к длительным срокам заключения за подготовку к теракту. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

По данным инстанции, подсудимые присоединились к террористическому сообществу в 2022 году. Один из них занимался оборотом взрывных устройств, а также прошел обучение по изготовлению и маскировке СВУ в Запорожье.

Позже, в том же 2022 году, сообщники изготовили СВУ и собирались совершить взрыв на территории Запорожской области. Подорвать устройство планировали дистанционно в момент прохождения российской военной колонны, но этого не случилось — подельников задержали сотрудники правоохранительных органов.

В Ростове-на-Дону один из подсудимых получил 24 года колонии строгого режима с отбыванием первых пяти в тюрьме, а второму назначили 17 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Оба были оштрафованы на 600 тысяч рублей. Отметим, решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

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