Жительница Башкирии вооружилась гранатами и ограбила два офиса микрозайма — она была под влиянием аферистов

Как выяснили правоохранители, 39-летняя жительница Благоварского района действовала под давлением телефонных мошенников. Неизвестные, представившись курьерами, выманили у нее код из SMS, а затем под видом сотрудников Росфинмониторинга, «Госуслуг» и даже ФСБ, убедили, что на ее имя оформляют кредиты. Под давлением аферистов она не только отдала все свои сбережения, но и обманула собственную мать, выманив у нее 300 тысяч рублей.