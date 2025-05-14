Жительница Башкирии вооружилась гранатами и ограбила два офиса микрозайма — она была под влиянием аферистов

Вчера, 13 мая, в Уфе произошли два разбойных нападения на финансовые компании, совершенные одной и той же злоумышленницей. Подробности рассказала пресс-служба МВД Башкирии.
Как выяснили правоохранители, 39-летняя жительница Благоварского района действовала под давлением телефонных мошенников. Неизвестные, представившись курьерами, выманили у нее код из SMS, а затем под видом сотрудников Росфинмониторинга, «Госуслуг» и даже ФСБ, убедили, что на ее имя оформляют кредиты. Под давлением аферистов она не только отдала все свои сбережения, но и обманула собственную мать, выманив у нее 300 тысяч рублей.
— Она заявила, что якобы находится в тяжелом состоянии в уфимской больнице и срочно нужны 300 тысяч рублей на лечение. Перепуганная мать взяла кредит и отдала дочери деньги, 100 тысяч из которых она перевела мошенникам, — сообщает МВД.
Кульминацией стала серия ограблений: вооруженная страйкбольными гранатами, которые ей велели купить мошенники, женщина совершила нападения на две финансовые организации в Уфе, похитив в общей сложности более 124 тысяч рублей.
— Злоумышленница во время нападения разговаривала с мужчиной, который через телефон угрожал: если деньги не отдадут, она «выдернет чеку», — рассказали в правоохранительном ведомстве.
Подозреваемая была задержана в тот же день. Все похищенные деньги и имитация гранат изъяты. Несмотря на то, что женщина сама стала жертвой манипуляций, теперь ей предстоит отвечать перед законом за совершенные преступления.
МВД Башкирии предупреждает граждан: никогда не сообщайте коды из SMS и не подчиняйтесь требованиям неизвестных, кем бы они ни представлялись.
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