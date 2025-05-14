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В Самаре потушили пожар в многоквартирном доме на улице Мориса Тореза 13 мая

В Самаре 13 мая произошло возгорание в одной из квартир на улице Мориса Тореза.

В Самаре 13 мая произошло возгорание в одной из квартир на улице Мориса Тореза. Об этом стало известно от регионального ГУ МЧС.

Выяснилось, что в 16:17 спасателям доложили о пожаре на Мориса Тореза, 5. Пламя заняло 10 квадратных метров одной из квартир.

Специалисты ведомства оперативно выехали на место и ликвидировали пожар. Из здания эвакуировали в общей сложности 20 человек.

В операции по тушению огня задействовали 40 спасателей и 11 единиц спецтехники.

Недавно в областной столице также тушили крупный пожар. Тогда на улице Аксакова вспыхнул участок площадью 100 квадратных метров.

Больше новостей о Самаре и области уже в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».