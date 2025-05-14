В Омске прокуратура выясняет обстоятельства ожога ребенка кипятком во дворе дома

Прокуратура Советского округа г. Омска начала проверку по факту получения телесных повреждений несовершеннолетним. Инцидент произошел 13 мая 2025 года, когда ребенок, гуляя во дворе дома № 8 по улице Малиновского, наступил в лужу с кипятком в районе гаражей. В результате ребенок получил ожог ноги.
После оказания первой медицинской помощи в больнице, пострадавшего отпустили домой.
В рамках проверки прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего и оценивает действия органов местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации на предмет соблюдения требований законодательства в сфере ЖКХ.
«По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, а также рассмотрен вопрос об обращении в интересах несовершеннолетнего в суд о взыскании с виновных лиц причиненного морального вреда», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Проверка всех обстоятельств произошедшего продолжается.
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