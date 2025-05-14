В Омске прокуратура выясняет обстоятельства ожога ребенка кипятком во дворе дома

Прокуратура Советского округа г. Омска начала проверку по факту получения телесных повреждений несовершеннолетним. Инцидент произошел 13 мая 2025 года, когда ребенок, гуляя во дворе дома № 8 по улице Малиновского, наступил в лужу с кипятком в районе гаражей. В результате ребенок получил ожог ноги.