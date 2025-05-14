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В Омске прокуратура выясняет обстоятельства ожога ребенка кипятком во дворе дома

Инцидент произошел 13 мая на улице Малиновского.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Советского округа г. Омска начала проверку по факту получения телесных повреждений несовершеннолетним. Инцидент произошел 13 мая 2025 года, когда ребенок, гуляя во дворе дома № 8 по улице Малиновского, наступил в лужу с кипятком в районе гаражей. В результате ребенок получил ожог ноги.

После оказания первой медицинской помощи в больнице, пострадавшего отпустили домой.

В рамках проверки прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего и оценивает действия органов местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации на предмет соблюдения требований законодательства в сфере ЖКХ.

«По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, а также рассмотрен вопрос об обращении в интересах несовершеннолетнего в суд о взыскании с виновных лиц причиненного морального вреда», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Проверка всех обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее мы рассказывали, что двенадцатилетняя омичка сломала позвоночник на уроке физкультуры.