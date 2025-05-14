В Ленобласти проверили еще одно кафе после смерти девочки от отравления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Прокуратура в Ленинградской области обнаружила многочисленные санитарные нарушения в кафе в городе Подпорожье, принадлежащем тому же владельцу, что и заведение в городе Лодейное Поле, после посещения которого ранее умерла от отравления трехлетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как сообщалось накануне, деятельность кафе в Лодейном Поле в настоящее время приостановлена на 30 суток из-за нарушений, выявленных специалистами Роспотребнадзора уже после произошедшей трагедии.
«В ходе проверки в городе Подпорожье выявлены аналогичные нарушения, в частности, в общепите отсутствуют технологические карты приготовления блюд, сопроводительные документы на закупаемую продукцию, нарушены условия хранения продукции, у работников отсутствуют санитарные книжки, отсутствуют журналы учета здоровья работников, входящего контроля сырья, контроля температуры и влажности в помещениях, используемых для приготовления пищи. Решается вопрос об административном приостановлении деятельности и этого кафе собственника», — говорится в сообщении.
Следственный комитет расследует по факту смерти ребенка уголовное дело, накануне ТАСС сообщал о задержании в качестве подозреваемого управляющего кафе в Лодейном Поле. Мужчину подозревают в оказании услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следствие намерено просить суд о заключении фигуранта под стражу.
По предварительным данным, 9 мая подозреваемый оказывал небезопасные услуги общественного питания, в результате которых посетившая заведение девочка отравилась и умерла в медицинском учреждении. Для установления точной причины смерти ребенка назначен комплекс экспертиз.