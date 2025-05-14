В Ленобласти проверили еще одно кафе после смерти девочки от отравления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Прокуратура в Ленинградской области обнаружила многочисленные санитарные нарушения в кафе в городе Подпорожье, принадлежащем тому же владельцу, что и заведение в городе Лодейное Поле, после посещения которого ранее умерла от отравления трехлетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.