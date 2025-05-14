Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области столкнулись два большегруза 14 мая

В Самарской области водитель большегруза Mercedes во время дождя врезался в грузовую машину.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 14 мая, в 13:15 в Самарской области произошло ДТП с участием двух большегрузов. На трассе столкнулись Mercedes и Sitrak. На месте ДТП в Волжском районе работали сотрудники полиции и пожарно-спасательной службы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«На 30-м километре автодороги “Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград” водитель большегруза Mercedes во время дождя не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущейся грузовой машины», — рассказали в пресс-службе.

В результате транспортные средства столкнулись. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Напомним, 13 мая двое мотоциклистов пострадали в авариях в Самаре и Тольятти 13 мая. Их госпитализировали в медицинское учреждение. В Самаре «Газ-2790» врезался в Volkswagen и столб 13 мая.