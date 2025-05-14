В Самарской области столкнулись два большегруза 14 мая

В среду, 14 мая, в 13:15 в Самарской области произошло ДТП с участием двух большегрузов. На трассе столкнулись Mercedes и Sitrak. На месте ДТП в Волжском районе работали сотрудники полиции и пожарно-спасательной службы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.