В Ростове под следствие попали двое сотрудников управления по вопросам миграции

В Ростове-на-Дону под следствие попали начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области и начальник одного из отделов этого же управления, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Правоохранителей заподозрили в превышении полномочий и организации незаконной миграции (ст. 286 УК РФ, ст. 322.1 УК РФ).
По версии следствия, представители МВД не позволили аннулировать разрешения на работу 18 иностранцам, у которых не было сертификатов, подтверждающих знание русского языка, истории и российского законодательства. В итоге приезжие получили возможность незаконно оставаться на территории страны.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства преступлений.
Ситуацию к этому моменту также прокомментировали в полиции. Сотрудников управления уже отстранили от выполнения обязанностей. Ситуацию проясняют представители собственной безопасности регионального главка МВД.
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