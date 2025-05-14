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В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута

В Анапе зафиксировали новые незначительные выбросы нефтепродуктов в среду, 14 мая.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Мазут обнаружили рядом с отелем «Пляжный посёлок». За его уборку отвечает команда из Выселковского района. В оперативном штабе подчеркнули, что свежие выбросы на этом же участке фиксировали накануне, 13 мая.

Сообщается, что в первую очередь специалисты устраняют последствия выбросов мазута на берег. Только после этого они продолжают деликатную чистку территории.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что утром 11 мая команды из различных районов Кубани провели обследование побережья Анапы. Согласно результатам проверки, новых следов загрязнения нефтепродуктами обнаружено не было.