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В Самарской области 61-летний мужчина за рулем Toyota влетел в LADA Granta

Авария с пострадавшим произошла сегодня в Самарской области.

Авария с пострадавшим произошла сегодня в Самарской области. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

Выяснилось, что водитель за рулем Toyota двигался по трассе «М-5 Урал» и во время разворота влетел в автомобиль LADA Granta.

Водитель отечественной машины был доставлен в медучреждение. На месте работали работники противопожарной службы региона.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Ранее мы писали о страшном ДТП с погибшим, которое произошло под Тольятти.

Больше интересного уже в телеграм-канале «МК в Самаре».