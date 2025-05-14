В Самарской области 61-летний мужчина за рулем Toyota влетел в LADA Granta

Авария с пострадавшим произошла сегодня в Самарской области. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.
Выяснилось, что водитель за рулем Toyota двигался по трассе «М-5 Урал» и во время разворота влетел в автомобиль LADA Granta.
Водитель отечественной машины был доставлен в медучреждение. На месте работали работники противопожарной службы региона.
Сейчас правоохранители устанавливают все детали произошедшего.
Ранее мы писали о страшном ДТП с погибшим, которое произошло под Тольятти.
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