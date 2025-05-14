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В Ростовской области отстранили двух сотрудников управления по вопросам миграции

В МВД Ростовской области прокомментировали следствие в отношении двух сотрудников.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области двух сотрудников управления по вопросам миграции отстранили от выполнения служебных обязанностей в связи подозрением в нарушении закона. Об этом сообщили в донском главке МВД.

— Двоих сотрудников управления по вопросам миграции отстранили от обязанностей. При подтверждении вины правоохранители будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сейчас обстоятельства выясняют представители собственной безопасности МВД.

Напомним, ранее начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области и начальник одного из отделов этого же управления заподозрили в превышении полномочий и организации незаконной миграции (ст. 286 УК РФ, ст. 322.1 УК РФ).

Предварительно, подозреваемые не позволили аннулировать разрешения на работу 18 иностранцам, у которых не было сертификатов, подтверждающих знание русского языка, истории и российского законодательства. В итоге приезжие получили возможность незаконно оставаться на территории страны.

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