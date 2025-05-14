За похищение немой девочки будут судить екатеринбуржца

По версии следствия, пьяный Куклин подошел к чужому автомобилю, в салоне находилась 15-летняя немая девочка. Он открыл пассажирскую дверь и, пользуясь беспомощностью несовершеннолетней, схватил ее за руку и повел к автобусной остановке. На автобусе они доехали до его дома на улице Малышева, однако в квартире оказалась его жена, которая выгнала девочку из квартиры. Чтобы не замерзнуть, девочка всю ночь каталась в лифте, а утром пришла в аптеку, сотрудница которой вызвала скорую помощь.