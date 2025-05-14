За похищение немой девочки будут судить екатеринбуржца

В Екатеринбурге будут судить 51-летнего Олега Куклина, обвиняемого в похищении 15-летней девочки. Об этом сообщила ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение для Куклина по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего» и ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».
Ранее ЕАН писал, что вечером 14 февраля девочка со своим отцом поехали в магазин на улице Куйбышева. Отец отлучился на 10 минут, а когда вернулся, девочки в машине уже не было.
По версии следствия, пьяный Куклин подошел к чужому автомобилю, в салоне находилась 15-летняя немая девочка. Он открыл пассажирскую дверь и, пользуясь беспомощностью несовершеннолетней, схватил ее за руку и повел к автобусной остановке. На автобусе они доехали до его дома на улице Малышева, однако в квартире оказалась его жена, которая выгнала девочку из квартиры. Чтобы не замерзнуть, девочка всю ночь каталась в лифте, а утром пришла в аптеку, сотрудница которой вызвала скорую помощь.