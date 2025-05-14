«Хотела жить “красиво” и ни в чем себе не отказывать». В Беларуси сотрудница банка присвоила 43 000 рублей

В момент допроса фигурантка сообщила, что совершила указанное преступление, так как хотела жить «красиво» и ни в чем себе не отказывать. Удалось установить, что присвоенные деньги она тратила на продукты питания, а также на развлечения: кинотеатры, кафе, рестораны. Кроме того, она заказывала доставку еду на дом. Девушка призналась, что никому из своего круга общения и семьи про данные факты не рассказывала.