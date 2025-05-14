«Хотела жить “красиво” и ни в чем себе не отказывать». В Беларуси сотрудница банка присвоила 43 000 рублей

В Беларуси сотрудница банка присвоила 43 000 рублей ради «красивой жизни». Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Из материалов уголовного дела следует, что 26-летняя обвиняемая работала специалистом по оказанию розничных банковских услуг в одном из банков Гродно. В ее обязанности входило в том числе и проведение валютно-обменных операций, погашение кредитов клиентами банка.
Говорится, что руководство девушки заметило подозрительную деятельность, а просмотр онлайн-записей дал возможность убедиться, что в течение дня сотрудница не всегда проводила операции, связанные с покупкой и продажей валюты. После этого в Гродно из Минска для проведения внезапной проверки с перерасчетом наличных денег приехал другой специалист. Параллельно с этим информация была передана в милицию.
По информации следствия, в момент проведения валютно-обменных операций сотрудница банка принимала у клиентов наличные деньги. После этого она передавала клиенту нужную сумму, но сразу по кассе ее не проводила.
«После чего образованные неучтенные средства, которые не были отраженные в банковской системе, она проводила позже по уже другому курсу, действующему на момент продажи», — отметили в ведомстве.
В СК уточнили: чтобы клиенты ничего на заподозрили, обвиняемая всегда выдавала им чек, который брала из единой базы чеков по Беларуси. В связи с тем, что курс валют в течение дня мог неоднократно меняться, у фигурантки образовывались излишки денег, которые в последующем она переводила на свой банковский счет.
«Следствием установлено, что за период времени с апреля 2023 года по октябрь 2024 года общая сумма, которой завладела 26-летняя жительница Гродно составила более 43 тысяч рублей», — заявили в пресс-службе.
В момент допроса фигурантка сообщила, что совершила указанное преступление, так как хотела жить «красиво» и ни в чем себе не отказывать. Удалось установить, что присвоенные деньги она тратила на продукты питания, а также на развлечения: кинотеатры, кафе, рестораны. Кроме того, она заказывала доставку еду на дом. Девушка призналась, что никому из своего круга общения и семьи про данные факты не рассказывала.
Уточняется, что ущерб по уголовному делу обвиняемая возместила в полном объеме. Жительнице Гродно было предъявлено обвинение по части 4 статьи 211 Уголовного кодекса — присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере.
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