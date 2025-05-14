В Иркутске завели уголовное дело после нападения бродячих собак на студента

30 апреля 2025 года в Ленинском районе Иркутска стая бездомных собак напала на 17-летнего студента. Один из псов укусил парня за ногу, после чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
СУ СКР по Иркутской области завел уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Следователи выясняют, почему опасные животные оказались на свободе, и проверяют работу ответственных служб. Параллельно прокуратура начала собственную проверку.
В это время КП-Иркутск связалась с семьей пострадавшего и узнала, что парень уже несколько недель проходит лечение. Его нога сильно опухла и посинела.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в сквере имени Кирова неизвестный сломал элемент объемной фотозоны, установленной ко Дню Победы. Молодого человека просят связаться с работниками администрации.