В Ростове 68-летняя женщина пострадала под колесами Daewoo Nexia

В Ростове-на-Дону водитель Daewoo Nexia сбил 68-летнюю женщину, пострадавшая попала в больницу. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, инцидент произошел около 10:30 утра 14 мая на улице Тружеников. Предварительно, иномарка наехала на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемой «зебре».
Сейчас обстоятельства выясняют сотрудники полиции. Правоохранители просят любителей авто- и мототранспорта быть предельно осторожными на дорогах. Нужно снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок и перекрестков.
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