В Краснодаре иномарка влетела в остановку, пострадали пассажирка авто и сотрудница кофейни

Предварительно известно, что 37-летний водитель автомобиля Ford не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и задел машину Hyundai. После этого американская легковушка влетела в остановку.



В результате аварии пострадали пассажирка Ford и сотрудница кофейни «Dim Coffee», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



Ранее «Новая Кубань» писала, что в Отрадненском районе пьяная женщина опрокинулась на мотоцикле. Водитель не справилась с управлением своего двухколесного транспорта и допустила съезд с дороги. Ей назначили амбулаторное лечение.