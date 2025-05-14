Предварительно известно, что 37-летний водитель автомобиля Ford не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и задел машину Hyundai. После этого американская легковушка влетела в остановку.
В результате аварии пострадали пассажирка Ford и сотрудница кофейни «Dim Coffee», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее «Новая Кубань» писала, что в Отрадненском районе пьяная женщина опрокинулась на мотоцикле. Водитель не справилась с управлением своего двухколесного транспорта и допустила съезд с дороги. Ей назначили амбулаторное лечение.
В Краснодаре иномарка влетела в остановку, пострадали пассажирка авто и сотрудница кофейни
В Краснодаре иномарка врезалась в остановку общественного транспорта на улице Бородинской. Сейчас на месте аварии работают полицейские. Они выясняют все обстоятельства происшествия.
Предварительно известно, что 37-летний водитель автомобиля Ford не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и задел машину Hyundai. После этого американская легковушка влетела в остановку.