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В Краснодаре иномарка влетела в остановку, пострадали пассажирка авто и сотрудница кофейни

В Краснодаре иномарка врезалась в остановку общественного транспорта на улице Бородинской. Сейчас на месте аварии работают полицейские. Они выясняют все обстоятельства происшествия.

Предварительно известно, что 37-летний водитель автомобиля Ford не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и задел машину Hyundai. После этого американская легковушка влетела в остановку.

В результате аварии пострадали пассажирка Ford и сотрудница кофейни «Dim Coffee», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее «Новая Кубань» писала, что в Отрадненском районе пьяная женщина опрокинулась на мотоцикле. Водитель не справилась с управлением своего двухколесного транспорта и допустила съезд с дороги. Ей назначили амбулаторное лечение.