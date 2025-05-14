В Краснодаре следователи начали проверку после падения лифта с ребенком

Днем 14 мая стало известно, что в ЖК на улице Филатова в кабине лифта пострадал мальчик. В итоге пострадавшего доставили к медикам с жалобами на боли в ноге и голове. По предварительным данным, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В городских пабликах жильцы пожаловались на бездействие УК. Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего, изучают технические документы по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее мы сообщали, в одной из высоток в Краснодаре сорвался лифт с мужчиной и женщиной. Это произошло в ЖК на улице Воронежской.