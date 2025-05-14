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В Кущевском районе уничтожили гранату «Яйцо» образца 1939 года

В Краснодарском крае рыбаки обнаружили подозрительный предмет со следами коррозии. Они нашли снаряд на берегу реки Ея недалеко от станицы Кущевской. Об этом мужчины оперативно сообщили в правоохранительные органы.

Прибывшие на место специалисты ОМОН «Пластун» ГУ Росгвардии по региону выяснили, что это немецкая противопехотная осколочно-фугасная наступательная ручная граната М-39 «Яйцо» образца 1939 года.

По данным пресс-службы ведомства, взрывоопасную находку вывезли в карьер и уничтожили ее при соблюдении мер безопасности.

Ранее «Новая Кубань» писала, что в Крымском районе уничтожили бетонобойный снаряд весом более 100 кг. Ее случайно нашли во время проведения земляных работ вблизи хутора Армянского.