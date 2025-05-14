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Вынесен приговор жительнице Башкирии, пытавшейся задушить подушкой новорожденную дочку

Жительница Башкирии получила 9 лет колонии за попытку убить 3-месячную дочь.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии вынесли приговор 37-летней жительнице Уфимского района. Ее признали виновной в покушении на убийство своей трехмесячной дочери. Об этом сообщили представители прокуратуры, Следственного комитета и Объединенной пресс-службы судов республики.

Напомним, в начале года женщина захотела избавиться от младенца, лежавшего на диване. Мать взяла подушку и стала давить ею на лицо дочери, которая едва не погибла. Девочку успела спасти вернувшаяся домой бабушка. Женщина выхватила у своей дочери подушку, забрала малышку и оказала ей первую помощь.

Оказалось, что ранее горе-мать уже грозилась убить дочь. Близких она напугала обещанием выкинуть ребенка из окна пятого этажа.

Также известно, что подсудимая была опекуном своей матери. Получаемые пособий она тратила на алкоголь.

— Систематически находилась в состоянии алкогольного опьянения в присутствии малолетней дочери, неоднократно устраивала ссоры со своей матерью, каких-либо денежных средств на содержание малолетней дочери не выделяла, все необходимые предметы одежды и продукты питания для девочки в полном объеме своевременно не приобретала, — сообщает Объединенной пресс-службы судов Башкирии.

Женщина свою вину не признала. Суд назначил ей девять лет колонии общего режима с годовым ограничением свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

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