Вынесен приговор жительнице Башкирии, пытавшейся задушить подушкой новорожденную дочку

Напомним, в начале года женщина захотела избавиться от младенца, лежавшего на диване. Мать взяла подушку и стала давить ею на лицо дочери, которая едва не погибла. Девочку успела спасти вернувшаяся домой бабушка. Женщина выхватила у своей дочери подушку, забрала малышку и оказала ей первую помощь.