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В Гродно грузовик провалился под землю

ЖКХ отреагировало на провалившийся под землю грузовик в Гродно.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно грузовик провалился под землю. Подробности сообщили в пресс-службе Гродненского городского ЖКХ.

В сообщении говорится, что МАЗ провалился в яму у перекрестка улиц Асфальтная и Саяпина, со стороны магазина «Маяк». В ЖКХ заметили, что причина заключается в нарушении правил производства земляных работы.

Сообщается, что юрлицо, которое выполняет работы, привлекут к ответственности. В ЖКХ добавили, что водитель грузовика близко подъехал к краю раскопки и случился обвал грунта.

ЖКХ отреагировало на провалившийся под землю грузовик в Гродно. Фото: телеграм-канал Гродненского городского исполнительного комитета.

«Тут ведут канализацию к Грандичам-24. Никто не пострадал», — обратили внимание в Гродненском городском ЖКХ.

Тем временем ЖКХ Минска сказало о штрафе за пакет с мусором, оставленный у подъезда.

Ранее мы писали, что милиция ищет 20-летнюю минчанку, уехавшую на отдых в Гомельскую область 7 мая.

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