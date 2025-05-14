В Гродно грузовик провалился под землю. Подробности сообщили в пресс-службе Гродненского городского ЖКХ.
В сообщении говорится, что МАЗ провалился в яму у перекрестка улиц Асфальтная и Саяпина, со стороны магазина «Маяк». В ЖКХ заметили, что причина заключается в нарушении правил производства земляных работы.
Сообщается, что юрлицо, которое выполняет работы, привлекут к ответственности. В ЖКХ добавили, что водитель грузовика близко подъехал к краю раскопки и случился обвал грунта.
ЖКХ отреагировало на провалившийся под землю грузовик в Гродно. Фото: телеграм-канал Гродненского городского исполнительного комитета.
«Тут ведут канализацию к Грандичам-24. Никто не пострадал», — обратили внимание в Гродненском городском ЖКХ.
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