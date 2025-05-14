Глава Нытвенского округа обещал помочь семье погибшей 18-летней пермячки

Ночью 11 мая тело Надежды Вожаковой нашли висящим на штыре забора возле бара «Пиво и мясо» в Закамске, где она отдыхала с подругой. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
Глава Нытвы Ринат Хаертдинов выразил соболезнования родным погибшей и пообещал, что семья получит необходимую поддержку. Об этом он сообщил в своем официальном аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
«Очень жаль Надежду. Искренне сочувствую ее родным и близким. Мы поддерживаем с ними связь и сделаем все возможное, чтобы помочь», — написал он. В администрации округа добавили, что родственникам окажут не только материальную, но и организационную помощь, в том числе с подготовкой похорон.
Напомним, Надежда была родом из деревни Мокино (Нытвенский округ). Там она проживала вместе со своей семьей — родителями и сестрой. В ту роковую ночь девушка уехала к брату в гости, который проживает в Перми.