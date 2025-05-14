Глава Нытвенского округа обещал помочь семье погибшей 18-летней пермячки

«Очень жаль Надежду. Искренне сочувствую ее родным и близким. Мы поддерживаем с ними связь и сделаем все возможное, чтобы помочь», — написал он. В администрации округа добавили, что родственникам окажут не только материальную, но и организационную помощь, в том числе с подготовкой похорон.